Гражданское общество проигнорировало московский фрик-митинг

Сенатор Франц Клинцевич считает, что в России существует гражданское общество, которое при необходимости готово мобилизоваться и защищать интересы своих представителей.

Напомним, накануне в Москве прошел немногочисленный митинг «в поддержку» журналиста Ивана Голунова, которого ранее обвиняли в изготовлении и распространении наркотических средств. После того, как к делу подключились общественные институты, а правоохранители более детально проанализировали материалы дела, Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное преследование представителя СМИ прекратили.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что в России существует гражданское общество, которое всегда готово откликнуться на просьбы россиян.

«Наше общество перегрето политикой, и теперь люди начали понимать, кто за что стоит, где правда, а где — ложь. Где лицемерие, а где — отработка социального запроса. Гражданское общество в России существует, и оно очень сильное», — сказал сенатор.

Он также заметил, что активистам удалось «отбить» Голунова. Соответственно, сознательные граждане не стали выходить на улицу, поскольку проблема к тому моменту была полностью снята.

«Проблема Ивана Голунова была поднята, за ее решение нужно сказать спасибо журналистскому сообществу, которое, разобравшись в деле, подняло шум и стало примером для других активистов. Голунов тогда стал символом беспредела, который был скрыт отдельными представителями правоохранительных органов. Я подчеркну — отдельными представителями, я не хочу оскорблять настоящих офицеров правоохранительных органов, которые честно несут свою службу, исполняя свой долг перед страной и обществом», — продолжает парламентарий.

Он обратил внимание, что именно государство защитило журналиста, более детально разобравшись в ситуации.

«Беспредел был остановлен, власть отреагировала правильно. Она не стала ничего скрывать, а раскрыла информацию о происходящем. Конечно, после этого общество сразу успокоилось, оно понимает, что был получен желаемый результат», — констатировал Франц Клинцевич.

По его словам, вчера на митинг вышли фрики, которые хотят «расшатать кровавый режим». Вместе с тем их совершенно не волновала судьба самого Голунова.

«Вчера на улицу вышли люди, которые не имеют задачи кого-то там «освободить», они лишь с удовольствием подхватывают проблемную тему, чтобы расшатать общество, запустить деструктивные процессы, «наехать» на власть. Но власть, и муниципальная, и региональная и федеральная всегда реагирует, когда к ней обращаются по существу. Слава богу, что это так», — говорит член комитета СФ по обороне и безопасности.

Собеседник ФАН подчеркнул, что здоровое общество не поддерживает оппозицию, поскольку понимает, что маргиналы хотят только хайпануть на острой теме.

«Надуманная тема отыгранного процесса уже не работает», — заключил российский политик.

Он добавил, что московские власти сделали все возможное, чтобы недовольные могли выпустить пар, напомнив при этом, как оппозиционеры вышли на улицы в День России. Акция не была согласована, и это могло закончиться трагедией.