Панин выложил фото в платье и рассказал об «операции по смене пола»

Москва, 24 июня. Эпатажный российский актер театра и кино Алексей Панин снова шокировал россиян, заявив, что сделал операцию по смене пола. Артист в шутку отметил, что эту информацию необходимо держать в секрете.

Ироничный пост 41-летний Панин разместил на свой странице в социальной сети Instagram. На первый взгляд шокирующую новость сопровождала серия снимков, на которых артист появляется в бежевом полупрозрачном платье.

Актер обратился к своим фолловерам с просьбой держать эту информацию в тайне, чтобы она не попала в руки российских журналистов, потому что «операция по смене пола проходила в секрете». Конечно, поклонники актера поняли, что Панин шутит, поэтому не восприняли всерьез эту «новость».

Ранее актер и режиссер Панин назвал граждан РФ «сексуально отсталыми». По его мнению, подавляющая часть соотечественников имеет большие проблемы с сексом из-за отсталости на этой почве. Артист сравнил россиян с первобытными людьми, только что слезшими с пальмы и не слышавшими ни о каких распространенных во всем мире сексуальных экспериментах.

Ранее Панин признался, что ему абсолютно не стыдно за публикации своих обнаженных фотографий в социальных сетях. По его словам, он ходит на пляж для нудистов вместе с дочерью. Актер заявил в интервью НСН, что не боится, если его обнаженные фото в Сети увидит маленькая дочь. Он также обратил внимание на то, что в Европе, к примеру, в Финляндии и Германии, дети ходят со своими родителями голыми в сауну.