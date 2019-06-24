Москва, 24 июня. Более 700 человек за два дня обратились в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в основном граждане в своих обращениях задавали вопросы о сроках действия запрета на прямые перелеты из России на территорию Грузии, а также о возможности возврата денежных средств за авиабилеты и туристические услуги.

«Актуальными остаются вопросы, связанные с безопасностью пребывания и возвращения российских туристов из Грузии до 8 июля», — добавляется в сообщении.

Так, больше всего звонков по данной теме поступило из столицы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирска, Уфы, Екатеринбурга и Казани.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией. Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории иностранного государства, а также их багажа.

Причиной решения российского лидера стали массовые беспорядки в Грузии. На прошлой неделе в Тбилиси депутат Госдумы Сергей Гаврилов, открывая сессию Межпарламентской ассамблеи православия, сидел в кресле спикера парламента. Грузинская оппозиция возмутилась произошедшим, что вылилось в массовые беспорядки, хотя сам парламентарий заявлял, что он не сам выбрал это место. Работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал с креслом, в которое посадили Гаврилова, скорее всего, был спланирован заранее. К организации беспорядков в Тбилиси, по их словам, причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. За беспорядками может стоять и Агентство США по международному развитию.

Примечательно, что граждане США и стран Евросоюза активно подстрекают грузин к волнениям в социальных сетях и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.