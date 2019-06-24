Group-IB сообщила о замаскированной под письма вирусной атаке на компании РФ

Москва, 24 июня. Международная компания Group-IB, которая специализируется на пресечении и расследовании киберпреступлений с использованием высоких технологий, сообщает об атаке вируса-вымогателя Troldesh на российские фирмы. Мошенники рассылают письма якобы с почтовых ящиков крупных авиационных перевозчиков, автомобильных дилеров и СМИ.

По имеющимся данным, в текущем месяце эксперты Group-IB зафиксировали свыше 1,1 тыс. фишинговых писем, содержащих вирус Troldesh, который шифрует файлы на зараженном гаджете пользователя и требует у них выкуп, чтобы восстановить доступ к данным.

Согласно информации РБК, этот вирус не только маскирует файлы, но также генерирует трафик на веб-сайты для роста посещаемости и прибыли от рекламы.

Ранее СМИ назвали три ключевых способа утечки персональных данных российских пользователей.