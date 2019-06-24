Врио губернатора Мурманской области уволил заместителя после прямой линии с Путиным

Мурманск, 24 июня. Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил провести проверку по вопросу зарплат врачей в регионе после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. По ее итогам Чибис принял решение уволить заместителя губернатора Инну Погребняк.

Как пояснил временно исполняющий обязанности губернатора, Погребняк, которая курировала вопросы медицины в Мурманской области, вводила его в заблуждение относительно зарплат врачей, а также по другим пунктам.

«Экспресс-проверка, которую мы провели, показала, что меня вводили в заблуждение о том, что у нас нет врачей, которые получают меньше минимального размера оплаты труда. Оказывается, они есть», — сообщил исполняющий обязанности губернатора.

Чибис поручил исполняющему обязанности министра здравоохранения Мурманской области Дмитрию Панычеву обратить внимание на зарплату врачей и лекарственное обеспечение в регионе. Как сообщил исполняющий обязанности губернатора, ему докладывали, что в этой сфере все хорошо, однако по факту число обращений граждан по данным вопросам увеличилось в два раза, передает РИА Новости. Кроме того, Чибис обратил внимание на низкий уровень оплаты труда других социальных работников региона, например, учителей. Исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что решение вопроса с зарплатами простимулирует врачей приезжать на работу в регион.

Напомним, 20 июня во время прямой линии отоларинголог из Мурманской области пожаловался Путину на низкую зарплату. Мужчина сообщил, что получает около 20 тысяч рублей. По словам Чибиса, на зарплату ему также пожаловался медработник во время встречи в одном из муниципалитетов. Врач сообщил, что получил менее 20 тысяч рублей, однако после разбирательства стало известно, что это зарплата за неполный месяц. При этом реальная среднемесячная зарплата составляла более 40 тысяч рублей.