Кишинев, 24 июня. Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии. Об этом он написал в понедельник в Facebook.

Плахотнюк оставил пост лидера Демократической партии Молдавии. Он напомнил, что «проевропейские партии в парламенте говорят, что отказались от диалога с Демократической партией» из-за проблем с ним. Он уточнил, что теперь фракция не контролируется одним человеком.

«Сегодня я сложил с себя полномочия председателя партии и предложил коллегам как можно скорее собраться на заседание, чтобы избрать новое руководство», — написал политик.

Плахотнюк подчеркнул, что больше не претендует ни на одну должность в партии, но не намерен отказываться от депутатского мандата. По его словам, он нужен политику для иммунитета.

«Он был дан мне жителями Ниспорен, поэтому им решать», — добавил политик.

15 июня президент республики Игорь Додон заявил, что отмена Конституционным судом решений, которые были приняты в период с 7 по 9 июня, позволила преодолеть политический кризис в Молдавии.

Ранее стало известно, что КС Молдавии аннулировал свои решения, которые касались роспуска парламента, проведения досрочных выборов и ставили под сомнение легитимность правительства Майи Санду.

Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. 8 июня в стране после трех месяцев ожидания было сформировано новое правительство. Однако КС признал решение незаконным. Парламент в ответ заявил, что Демократическая партия, которая находится у власти, пытается чрез судей узурпировать власть. На следующий день КС назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио главы государства, чтобы он подписал указы о роспуске кабмина и проведении досрочных выборов.

Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. В субботу новое правительство во главе с Санду провело первое заседание.

Вскоре после того, как Демпартия объявила об отказе от правления, в аэропорту Кишинева приземлились пять частных самолетов. По данным СМИ, этими бортами позже вывезли из страны сторонников и членов Демократической партии Молдавии. Кто именно покинул республику, неизвестно. Предположительно, среди пассажиров самолетов был лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.