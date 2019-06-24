Омбудсмен в Коми рассказала о поисках женщины, передавшей записку Путину



Сыктывкар, 24 июня. Омбудсмен в Коми Надежда Быковская ищет женщину, которая передала записку президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Быковской, поиски были начаты сразу же после того, как глава государства рассказал об этой истории в ходе прямой линии.

«Ее ищут. Я посмотрела и фотографии, и отзвонились, и отсмотрели эту фотографию со всеми, кто мог ее знать», — рассказал омбудсмен в комментарии РИА Новости.

Она с сожалением отметила, что пока женщину никто не узнал.

«Я вот смотрю и ее не знаю, она ко мне не приходила», — добавила Быковская.

Не обращалась эта женщина и в Совет матерей по защите прав заключенных. Уполномоченный отметила, что она часто получает обращения от людей, которые жалуются на незаконные, по их мнению, вердикты суда. Когда такие жалобы поступают, вся информация проверяется.

«Пока на сегодняшний день очень мало решений судов, которые были незаконны. Очень мало. Единицы», — подчеркнула она.

Глава государства рассказал, что это произошло еще в сентябре 2010 года. Во время его рабочей поездки в Сыктывкар к нему бросилась пожилая женщина, она упала перед ним на колени и отдала записку с просьбой. Президент передал ее своим помощникам, но записку потеряли. Путин признался, что ему стыдно до сих пор, потому что все обращения, которые доходят до него, он всегда старается «отработать по полной».

По словам местного жителя Владимира Щербины, во время этого визита его жена тоже хотела передать записку президенту. Она ожидала его на площади, где познакомилась с женщиной по имени Валентина, которая хотела попросить у Путина помощи в деле своего сына.

Прорваться через охрану и передать свою записку получилось у Валентины. По словам Щербины, она действительно встала перед президентом на колени и отдала записку.

Как отмечает телеканал RT, накануне ситуацию с потерянной запиской для Владимира Путина прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.