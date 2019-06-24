Зеленского не включили в список приглашенных на саммит G20

Токио, 24 июня. МИД Японии не располагает информацией о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где на текущей неделе пройдет саммит G20. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам представителей японского министерства, главу украинского государства не включили в список приглашенных на мероприятие.

«Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Саммит «Большой двадцатки» с участием лидеров стран пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня. Как заявил накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин, на полях мероприятия «будет встреча» Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, глава ведомства назвал визиты главы Украины в Европу «разведкой боем».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не планирует встречу с украинским коллегой на полях саммита G20. Он уточнил, что переговоров глав двух стран в графике нет.

Официальный представитель Кремля также указал, что все планируемые встречи Путина на полях саммита G20 в японской Осаке будут посвящены урегулированию кризисов в мире. Песков при этом не уточнил, планируется ли встреча Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Как напоминает «Газета.ru», президент РФ подчеркнул, что готов к диалогу с главой Белого дома, если американская сторона проявит интерес.