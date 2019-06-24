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Названы причины, по которым российские туристы обращаются к страховщикам

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Названы причины, по которым российские туристы обращаются к страховщикам

Москва, 24 июня. Задержка вылета, проблемы с выдачей багажа или его утеря, отказ в выдаче визы и отмена поездки по состоянию здоровья — наиболее распространенные случаи обращения российских туристов в страховые фирмы. Об этом сообщает онлайн-сервис Ozon.travel.

Сотрудники сервиса совместно с компанией «АльфаСтрахование» исследовали перечень вопросов, по которым путешественники в 2018 году чаще всего приходили за возмещением компенсации по программе страхования пассажиров.

По данным ресурса, 63% случаев связано с задержкой вылета, при этом только 8% — с отменой рейса.

Отмечается, что 16% опрошенных обращались к страховщикам из-за несвоевременной выдачи багажа. Из них менее 10% пришлось на потерю вещей пассажиров авиакомпанией, а другие — на повреждения багажа.

Кроме того, для 10% респондентов страховой случай наступает на фоне отмены поездки, из них 50% приходится на проблемы со здоровьем путешественника или его родственников.

В общей сложности, согласно данным экспертов, в минувшем году выплаты получили более 3,5 тысяч пассажиров, чей рейс был отменен или задержан.

Ранее специалисты онлайн-сервиса Aviasales составили список морских направлений, где можно отдохнуть менее чем за 50 тысяч рублей на двоих.

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Автор: Сергей Петров
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