Москва, 24 июня. Телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что может являться причиной спешки Международной следственной группы (JIT) с озвучиванием имен подозреваемых по делу о катастрофе МН17 и возложении вины на Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Skabeeva.

Скабеева назвала настоящую причину публикации доклада о катастрофе МН17. Журналистка процитировала письмо от нидерландского Фонда помощи родственникам погибших в крушении малайзийского Boeing и задала вопрос: «Совпадение? Не думаю». Письмо появилось в преддверии того самого дня, когда в ПАСЕ решается дальнейшая участь России. 24 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы будет решаться вопрос восстановления прав Москвы в международной организации.

«Вот и ответ на вопрос, зачем в прошлую среду нам экстренно представили то самое «расследование международной следственной группы», — написала она.

Как пишет «Царьград», Скабеева напомнила, что опубликованное на прошлой неделе расследование Международной следственной группы ничего не доказывает, «но осадок остался».

Ранее Совместная следственная группа назвала имена четверых подозреваемых в крушении Boeing MH17 в Донбассе летом 2014 года. Следствие планирует объявить их в международный розыск.

Напомним, депутат народного совета ДНР Олег Онопко назвал обвинения следственной группы по MH17 актом информационной войны.

По словам Онопко, новые голословные обвинения Совместной следственной группы (ССГ), расследующей обстоятельства катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, являются очередным актом информационной войны против России и Донбасса.

Депутат подчеркнул, что доказательная база ССГ выстроена на информации из непроверенных источников, таких как социальные сети. При этом в докладе отсутствуют «объективные свидетельства и доказательства». Онопко отметил, что Россия привела достоверную информацию о том, что сбившая пассажирский самолет ракета находилась на вооружении в 223-м зенитном ракетном Теребовлянском полку Украины, но международная следственная группа полностью проигнорировала эти данные.

Boeing-777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июня 2014 года. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Украина обвинила в случившемся ополченцев Донбасса, но те заявили, что не располагают вооружениями, позволяющими сбить самолет на такой высоте.

Международная следственная группа, занимающаяся расследованием трагедии, установила, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», который якобы стоял на вооружении одной из воинских частей ВС РФ. В 2018 году Россия обнародовала документы, из которых следует, что ракета, сбившая Boeing, была произведена в СССР в 1986 году, после чего поступила в одну из воинских частей Украинской ССР и больше не вывозилась на территорию России. Эта информация была полностью проигнорирована ССГ. Москва неоднократно подчеркивала, что готова сотрудничать со следствием по MH17 и заинтересована в установлении виновных, но следственная группа не допускает российских специалистов к расследованию катастрофы.

В МИД РФ отмечают, что у России возникают справедливые вопросы относительно качества работы ССГ. Эту позицию разделяет и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, который назвал доклад ССГ излишне политизированным и высказал сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за случившееся якобы лежит на России.