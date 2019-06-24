В Госдуме опровергли сокращение числа бюджетных мест в российских вузах

Москва, 24 июня. Число бюджетных мест в российских университетах не уменьшится, на сегодняшний день меняется демография — начало расти количество выпускников школ. Об этом в понедельник заявил глава комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Он заверил, что количество бюджетных мест не сократится. По его словам, чтобы этого не случилось, нужно скорректировать формулу закона об образовании, по которой на 10 тыс. юношей и девушек в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в высших учебных заведениях.

Никонов также отметил, что на сегодняшний день демографическая ситуация меняется, в результате начало расти количество выпускников школ.

По его мнению, указанную цифру в 800 мест надо увеличить. При этом он указал на своей странице в социальной сети Facebook на то, что Россия нуждается в большем количестве образованных людей и квалифицированных специалистов.

Ранее «Известия» со ссылкой на доклад Кабмина РФ Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщили, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах уменьшится на 17% по сравнению с текущим годом​​​. По информации издания, сегодня число бюджетных мест составляет 518,4 тысяч.