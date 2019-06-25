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В окрестностях сирийского Дамаска восстанавливают линии водоснабжения

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В окрестностях сирийского Дамаска восстанавливают линии водоснабжения

Дамаск, 25 июня. Реконструкция линий водоснабжения и канализации проходит в окрестностях сирийского Дамаска, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В мастерских по техническому обслуживанию Главного управления питьевой воды в окрестностях Дамаска начались работы по ремонту и техническому обслуживанию ряда линий канализации и питьевой воды.

Директор организации Амин аль-Шамали сказал, что работы по техническому обслуживанию осуществляются по определению технического состояния линий питьевой воды, чтобы обеспечить чистоту и безопасную подачу воды жителям региона.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Аш-Шамали сказал, что канализационные линии страдают от повышения уровня сточных вод из-за притока большого количества семей, перемещенных в результате терроризма. Специальная группа специалистов по обнаружению загрязнения отбирает пробы питьевой воды из сети и резервуаров и домов граждан и проводит анализ, чтобы убедиться, что они свободны от любых загрязнений.

Сектор водных ресурсов во всех его компонентах пострадал от последствий войны против страны и народа. Когда террористы наносили удары по объектам питьевой воды, ирригации или санитарии, они намеревались нанести непосредственный ущерб жизни сирийских граждан.

Ранее сообщалось, что в связи с быстрым возвращением мирного сирийского народа на запад Дейр-эз-Зора и растущим в связи с этим спросом на хлеб, власти региона ускорили восстановление автоматизированной пекарни в городе Шмития, чтобы облегчить трудности при импорте хлеба из города в его окрестности. 

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Автор: Нур Молхем
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