Москва, 24 июня. Большой театр изменит схему продажи билетов после критики Счетной палаты. С 1 сентября количество билетов в свободной продаже увеличат, а бронирование, наоборот, сократят на 30%.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин в письме в СП уточнил, что на все на спектакли нового сезона с 1 сентября количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов будет увеличено на 100 штук, до 960 билетов, пишет РИА Новости.

Как сообщала ранее «Газета.ру», Счетная палата провела проверку Большого театра после скандалов с распространением билетов на спектакли. В результате ведомство выяснило, какие проблемы мешают полностью защитить театр от действий спекулянтов.

В дальнейшем СП собирается контролировать ситуацию с продажей билетов. Аудитор Михаил Мень отметил, что в 2020 году ведомство собирается посмотреть «посмотреть динамику, как это решение повлияло на общую ситуацию».