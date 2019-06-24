Елизавета II взяла под контроль жизнь принца Гарри и его жены

Лондон, 24 июня. Королева Елизавета II взяла под личный контроль жизнь принца Гарри и Меган Маркл, которые стали проявлять чрезмерную самостоятельность.

Королева тайно следит за жизнью семьи принца. Поводом слежки стал переезд Гарри и его жены во Фрогмор-коттедж подальше от больших дворцов. Также напомним, что супруги завели отдельный Instagram и разделили благотворительную деятельность с братом Гарри — Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон, что подкрепило мнение о независимости принца Гарри и Меган.

«Королева хочет гарантий того, что они (Меган и Гарри. — Прим. ФАН) координируют свои дела с остальными членами семьи, дабы в итоге королевская семья не получила «независимое государство Фрогмор», — сообщил Express.

Несмотря на самостоятельную деятельность принца и Маркл сообщается, что это только видимость независимости молодой пары. Оказалось, что за решением о переезде молодых стоит королева, а выполнением ее поручений занялась канцелярия. Однако план ее действий прост — слежка за действиями супругов.

Случаи излишней самостоятельности уже наблюдались ранее. Один из них — вечеринка в Нью-Йорке, организованная по случаю скорого рождения первенца Маркл и Гарри. Позже произошел скандал, возникший после публикации в СМИ письма Маркл к отцу. После данных выходок королева приставила к супруге Гарри команду секретарей. Кроме того герцогиню Сассекскую лишили «права голоса» в сети.

После Гарри и Маркл лишили возможности пользоваться социальными сетями Кенсингтонского дворца, а именно Instagram и Twitter. Контроль за данными ресурсами ведут Уильям с супругой.