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Взрыв прогремел на территории воинской части в Казахстане

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Взрыв прогремел на территории воинской части в Казахстане

Нур-Султан, 24 июня. Взрыв прогремел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

По его словам, сообщение о взрыве на складских помещениях поступило в 06.20 по московскому времени.

На место происшествия экстренно прибыли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники департамента по ЧС Туркестанской области. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

В пресс-службе оборонного ведомства Казахстана добавили, что причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Другие подробности не приводятся.

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Автор: Сергей Петров
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