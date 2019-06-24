Минпромторг направит более 33 млрд рублей на лизинговую субсидию

Москва, 24 июня. Минпромторг РФ запускает единую лизинговую субсидию с 2020 года. Программа, на которую планируют выделить более 33 миллиардов рублей в течение трех лет, станет новым механизмом поддержки лизинга, сообщили в министерстве.

Единая лизинговая субсидия стала результатом совместной работы Минпромторга и российского правительства по совершенствованию и унификации действующего инструментария поддержки промышленности. Как рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в рамках программы более 10 отраслевых сфер объединятся в «прозрачный механизм с понятными требованиями и прозрачными критериями отбора». Глава Минпромторга отметил, что в число средств на новый проект войдут ресурсы, которые перенесут с упраздняемых субсидий.

В пресс-службе министерства сообщили, что целями внедрения единой лизинговой субсидии являются модернизация производств лизингополучателей и стимулирование спроса на отечественную машиностроительную продукцию.

«Глава Минпромторга России отметил, что ключевым индикатором эффективности использования субсидии станет объем переданной в лизинг продукции на один рубль бюджетной поддержки, с установлением минимальных значений данного показателя», — говорится в сообщении.

Для обеспечения равного доступа к субсидии планируется проводить квалификационные отборы, а затем включать организации в реестр получателей господдержки. Кроме того, будут введены лимиты субсидирования по типам машиностроительной продукции и оборудования. В Минпромторге сообщили, что участники программы будут взаимодействовать с помощью систем Государственной информационной системой промышленности (ГИСП) и «Электронного бюджета».

Предполагается, что первый отбор на предоставление субсидии пройдет уже в октябре 2019 года, а финансирование могут начать выделять в 2020 году. Проект постановления о правилах предоставления субсидий внесен на рассмотрение в правительство РФ.

Создать подобный инструмент для поддержки бизнеса ранее предлагал глава Sollers (компания владеет брендом УАЗ) Вадим Швецов в беседе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС. Швецов подчеркнул, что организация поддерживает появление механизма субсидирования процентной ставки по кредитам. В рамках данного проекта участники корпоративных программ повышения конкурентоспособности получают скидку 4,5% от ставки банка, если заемные средства используются для решения задач, позволяющих увеличить экспорт продукции. Однако, по словам Швецова, Sollers часто использует лизинговое оборудование, поэтому расширение финансовых инструментов поддержки в этой области пришлось бы «очень кстати».