Москва, 24 июня. Российская телеведущая и исполнительница Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый ролик, на котором она под песню «Бери меня» танцует на траве. Комментарии к видеозаписи ввели поклонников певицы в заблуждение о ее беременности.

Пост Бузова опубликовала под хэштегом «берименя», многие неправильно прочитали словосочетание. Поклонники Бузовой решили, что певица беременна.

Один из пользователей задал вопрос, является ли он единственным, кто прочитал хэштег как «беременная». Другая поклонница уточнила, что певица намекает на свою беременность.

«Сколько же людей, не умеющих читать», — пошутил еще один юзер.

Ранее Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле. По мнению россиян, девушка выбрала слишком откровенный наряд для встречи с детьми.

Бузова разместила на своей странице в Instagram видео со своего выступления на праздничном балу «Выпускник-2019» в Государственном Кремлевском дворце. Звезда пришла в Кремль полуобнаженной: на девушке были лишь серебристое боди с ремнями на бедрах и прозрачные ботинки. Для слушателей она исполнила хит «Водица».

Напомним, в 2017 году Бузова шокировала фанатов сверкающим ртом. Новая фотография бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» и начинающей певицы Ольги Бузовой по-настоящему смутило ее фанатов. Поклонники упрекнули скандальную диву в отсутствии вкуса и вульгарности.

На фото Бузова позирует перед камерой в длинном сверкающем плаще, под которым виднеется черное боди. На ногах у нее сапоги на длинной шпильке. Но больше всего внимание фанатов привлек сверкающий рот скандальной артистки. Некоторые фанаты в шутку предположили, что Ольга попыталась съесть собственный плащ.

В 2018 году Бузова шокировала поклонников своим поведением за рулем. На своей странице в соцсети Instagram Бузова записала «сторис», как ездит за рулем, это и вызвало недовольство у подписчиков. На видео показано, как телеведущая одной рукой двигает в такт своей песни, другой, скорее всего, держит свой телефон, чтобы записать новое видео для поклонников.