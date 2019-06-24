Четвертую фирму-отловщика белух и косаток в Приморье оштрафовали на 28,1 млн рублей

Владивосток, 24 июня. Фрунзенский суд Владивостока оштрафовал компанию-отловщика косаток и белух «Афалина». За нарушение правил Росрыболовства фирма заплатит 28,176 млн рублей.

При этом ни судно, ни орудия вылова у компании не конфискуют. Представители «Афалины» заявили, что будут обжаловать решение суда, сообщает РИА Новости.

Помимо этой компании штрафы было наложены и в отношении еще трех фирм, занимавшихся незаконным отловом косаток и белух. ООО «Океанариум ДВ» заплатит 56,4 млн рублей, ООО «Сочинский дельфинарий» — 37,6 млн рублей, а ООО «Белый кит» — 28,1 млн рублей.

23 июня местное агентство DEITA.RU сообщило о недовольстве зоозащитников выпуском морских млекопитающих из «китовой тюрьмы» в Приморье. Они уверены, что это инсценировка, а из Средней бухты уехали пустые контейнеры.

Ситуацию вокруг «китовой тюрьмы» Приморского края, где держали в заточении косаток и белух, держал под контролем президент РФ Владимир Путин. Вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что правительство России приняло меры, чтобы исключить подобные инциденты в дальнейшем, отмечает «Газета.ру».