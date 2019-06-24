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Приморские школьники завоевали серебро на мировом первенстве по подводным роботам

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Приморские школьники завоевали серебро на мировом первенстве по подводным роботам

Владивосток, 24 июня. Команда школьников из Центра развития робототехники во Владивостоке взяла серебро на мировом первенстве по телеуправляемым подводным роботам.

В 2019 году деятельность роботов была посвящена ремонту дамбы под водой, восстановлению подводной среды обитания. В этом году в американском Кингспорте прошли восемнадцатые Международные соревнования по телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам «International MATE ROV Competition».

В состязании робототехники приняло участие 70 команд из 19 стран. В составе команды из Владивостока состояло 10 учеников 9-11 классов.

«Ребята разработали нового робота, которого назвали «Матрешка», так как на самом деле в этом году пришлось разрабатывать два робота: большого и маленького. Маленький аппарат должен выходить из большого и обследовать трубу. В финальном заплыве команда показала отличный результат и по сумме баллов оказалась на втором месте, уступив только команде из Калифорнии»,  — говорится в сообщении Центра развития робототехники во Владивостоке.

Команда из Владивостока также победила в номинации «За образцовую технику безопасности», которую организовал один из спонсоров соревнований.

Российские школьники выступали в категории «Ranger» среди 44 школьных команд из 12 стран. Другие 25 команд соревновались в студенческой категории «Explorer». Напомним, что ранее приморские школьники победили на Всероссийских отборочных соревнованиях, которые прошли во Владивостоке в мае. 

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Автор: Сергей Петров
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