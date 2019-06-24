Роскачество назвало способы защиты от угона автомобилей с бесключевым доступом

Москва, 24 июня. Роскачество провело исследование существующих сегодня технологий бесключевого доступа в салон машины и дало рекомендации, уменьшающие риск угона транспортных средств. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

Эксперты Роскачества ссылаются на исследование общественной организации автомобилистов Германии, которая провела проверку авто с системой бесключевого доступа. Так, в ходе исследования было протестировано 237 современных транспортных средств 30 различных марок. В результате выяснилось, что 230 из них уязвимы для атак хакеров, использующих гаджеты для перехвата сигнала, и только три модели смогли устоять перед хакерской атакой.

Роскачество предлагает использовать аэрографию и наклейки, которые станут действенным методом защиты от угонов.

«Рисунок станет особой приметой и первейшим доказательством принадлежности авто его владельцу; противоугонная «метка» — маленький брелок с электронным устройством, которое принимает и передает сигналы», — отмечают специалисты ведомства.

Уточняется, что такой брелок надо носить с собой, поскольку без него машина не заведется.

Кроме того, автолюбителям советуют обратить пристальное внимание на такие средства защиты, как замок на рулевое колесо или коробку передач, спутниковая сигнализация, оснащение в неприметном месте GPS-маяка, который будет уведомлять о перемещениях транспортного средства.

В Роскачестве напоминают, что перед установкой необходимо обязательно проконсультироваться с представителем официального дилера или производителя, чтобы не остаться без гарантии на авто.

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