Москва, 24 июня. Большинство россиян планируют воспользоваться хорошей погодой и отправиться отдыхать. Об этом рассказали эксперты OneTwoTrip.

О намерении взять отпуск сообщили 73,6% человек. Специалисты провели опрос у россиян и узнали, собираются ли они поехать отдыхать этим летом. Каждый десятый опрошенный (11%) рассказал, что еще не принял окончательное решение, а 15,4% сказали, что брать отпуск не будут. Самой популярной причиной отказа от отпуска была высокая нагрузка. Не могут оторваться от дел около 40% тех, кто отпуск брать не будет.

Спецималисты посоветовали таким людям не огорчаться. Эксперты рассказали, куда поехать оставшимся без отпуска россиянам. Самые дешевые туры на три дня можно купить в Адлер (от 7 197 рублей) и Петербург (от 9 625 рублей). Среди заграничных курортов самыми дешевыми на этот срок оказались Алания в Турции, абхазский поселок Цандрыпш и белорусский Минск.

Ранее аналитическое агентство ТурСтат составило топ-10 курортов России для летнего отдыха родителей с детьми.

Лидером своеобразного рейтинга стал город-курорт Сочи, за который проголосовали 40% участников интернет-опроса, проведенного специалистами агентства, на втором месте – Анапа (16%).

Третье и четвертое места поделили курортный район Санкт-Петербурга и Байкал (по 11%), на пятой и шестой строчке ТОПа – крымские Евпатория и Ялта, за которые проголосовали по 7% участников опроса.

Кроме того, в десятку лучших курортов России для отдыха с детьми по версии пользователей сайта ТурСтат вошли Феодосия, Ейск (Краснодарский край), Зеленоградск (Калининградская область) и Пятигорск.

«В первую десятку лучших российских курортов для летнего отдыха с детьми вошли пять курортов на побережье Черного моря, один курорт на побережье Азовского моря, два курорта на Балтике, один курорт Кавказских Минеральных Вод и озеро Байкал», — говорится в пояснительной записке к исследованию.

В середине мая эксперты портала Tvil.ru назвали самые дешевые курортные поселки для летнего отдыха на море в России — это Новомихайловский в Туапсинском районе, населенные пункты Сенной, Агой и Дедеркой Краснодарского края.

Тогда же были опубликован список 10 лучших российских курортов для летнего отдыха на море. Рейтинг возглавили Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь.