Эксперты поддержали закон о допуске родственников в реанимацию

Москва, 24 июня. Эксперты рассказали о положительном влиянии закона, позволяющего родственникам навещать пациентов реанимации. Соответствующий указ был подписан в конце мая.

Согласно новым правилам, которые утвердил президент РФ Владимир Путин, медицинские учреждения должны предоставить близким пациента возможность посещать его в реанимации и палате интенсивной терапии. Правила посещения должен был разработать Минздрав. На днях министерство вынесло проект на общественное обсуждение.

Согласно предложенным Минздравом правилам, перед посещением родственники пациента должны пройти инструктаж и получить разрешение от лечащего врача, а также от заведующего отделением. Одновременно в палате могут находиться не более двух гостей, при этом не уточняется, как быть, если в помещении лежит не один человек. В реанимацию могут пройти друзья и знакомые пациента, но только в сопровождении родственников.

Доступ в палату категорически запрещен находящимся в состоянии алкогольного опьянения, детям младше 12 лет и лицам, имеющим острые респираторные заболевания. При этом медицинскую справку предоставлять не требуется. Кроме того, посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть бахилы, халат, маску и шапочку, а также помыть руки и отключить мобильный телефон. Гость не имеет права прикасаться к медицинским приборам и должен покинуть палату при инвазивных манипуляциях. Посетитель может помочь врачам, но только после предварительного инструктажа.

По мнению экспертов, открытие доступа в реанимацию является правильным решением.

«Это абсолютно цивилизованный подход. Главный смысл его в том, чтобы не разлучать родных людей в тяжелую минуту», — отмечает заместитель гендиректора НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России Михаил Масчан.

По словам эксперта, еще не снят вопрос готовности медицинского сообщества к нововведению. Масчан подчеркнул, что открыть доступ в реанимацию проще в тех учреждениях, где есть отдельные палаты интенсивной терапии. Однако во многих больницах реанимация проводится в залах, в которых одновременно находится несколько больных.

«Если к каждому из них придет по два родственника, это может создать некоторые неудобства», — пояснил Масчан.

Эксперт также отметил, что многие врачи не привыкли общаться с родственниками, поэтому медикам потребуются некоторые усилия, чтобы принять нововведение. Кроме того, сотрудникам медучреждений нужно будет выделять дополнительное время на общение с родными пациентов. Несмотря на это, по мнения специалиста, открытие реанимаций для посещений «больше проблем снимает, чем создает».

Масчан пояснил, что, в первую очередь, нововведение поможет повысить уровень доверия к врачам. Особенно это важно для трагических случаев, когда пациент умирает в реанимации. Если родственники будут присутствовать в палате, они смогут убедиться, что врачи сделали все возможное для спасения жизни больного.

«Прозрачность работы реанимации защищает персонал от возможных претензий», — отметил Масчан.

Завотделением Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Минздрава России Борис Теплых рассказал, что в его учреждении проблема закрытой реанимации давно снята.

«У нас есть регламент посещения родственниками медучреждения, он распространяется и на отделения интенсивной терапии», — сообщил эксперт.

По словам Теплых, обычно детей стараются не допускать в медицинские учреждения, однако дополнительных рисков такие визиты не несут. Эксперт подчеркнул, что внутрибольничные инфекции распространены во всех отделениях, а не только в реанимации. Во время эпидемий учреждение закрывают полностью, чтобы защитить пациентов от вирусов. Теплых отметил, что в регламенте стоит прописать запрет на посещение для очевидно больных людей. Все остальное, по словам врача, уже предписано санитарными нормами.

«Мы одеваем посетителей, как космонавтов. Может быть, эти нормы избыточны, но в целом они защищают пациентов от непреднамеренного инфицирования», — пояснил эксперт.

Отметим, что в московских больницах посещение реанимаций открыли более двух лет назад. Главврач больницы им. В.В. Виноградова департамента здравоохранения Москвы Ольга Шарапова рассказала «Известиям», что в учреждении практически сразу увидели положительный эффект от этого нововведения. Она сообщила, что в их больнице есть пять реанимационных отделений, в том числе детских. При этом учреждение не регламентирует количество посетителей для каждого пациента. Как пояснила главврач, детей часто хотят навестить не только родители, но и, например, бабушка с дедушкой. Шарапова отметила, что обычно всех удается разместить без проблем.

Главврач подчеркнула, что открытые реанимации оказали положительное влияние на качество работы медперсонала. По словам Шараповой, в присутствии родственников пациентов врачи стали работать более четко.