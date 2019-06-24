Крымские власти призвали Украину освободить незаконно задержанного севастопольца

Севастополь, 24 июня. Украинские власти обязаны освободить жителя Севастополя Степана Резуника. Об этом в понедельник заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.

В начале текущего месяца Резуника задержали при пересечении государственной границы в контрольно-пропускном пункте «Каланчак» Херсонской области якобы по подозрению в участии в нелегальных вооруженных формированиях. По словам его супруги, они занимались исключительно волонтерской работой. Позднее его дочь записала видеообращение к шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить отца.

Как отметил Молохов, если киевское руководство не отпустит Резуника, этот вопрос вынесут на международный уровень.

Помимо этого, данный вопрос поднимут в следующем месяце на сессии Совета по правам человека Организации объединенных наций в Швейцарии. Также российская сторона обратится в ЕСПЧ и рабочую группу ООН по противоправным задержаниям, уточнил он в беседе с РИА Новости.

Он также подчеркнул, что никто не даст в обиду жителей российского полуострова, удерживаемых на Украине по политическим причинам.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».