Москва, 24 июня. Популярный исполнитель Игорь Бурнышов, выступающий под псевдонимом Burito, выступил на Дворцовой площади на «Алых парусах» 23 июня. Музыкант дал напутствие выпускникам.

Он напомнил, что уже не первый год выступает на грандиозном шоу, однако впервые поет для выпускников как сольный артист. По его словам, молодые люди должны научиться «открывать сердце», несмотря на то, что «это больно, затратно и не всегда получается до конца». Burito посоветовал выпускникам на «Алых парусах» открывать свое сердце миру.

«Открывая свое сердце, вы пускаете в свое сердце любовь. Чем больше любви в вашем сердце, тем легче вам», — сказал он.

Как передает Пятый канал, Burito появился на сцене с Владимиром Пресняковым. В дуэте с ним он исполнил композицию «Зурбаган», а потом спел «Штрихи».

Ранее глава Петербурга Александр Беглов обратился к различным оппозиционным политическим партиям и общественным организациям Северной столицы с просьбой воздержаться от публичных акций в день «Алых парусов» — праздник выпускников.

«У меня просьба очень простая: отнеситесь с уважением к нашим выпускникам, потому что это большой праздник, мы готовились к нему целый год и сделали все необходимое, чтобы нашим детям было хорошо и безопасно», — сказал Беглов во время своего выступления на совещании с членами городского правительства в Смольном.

Тем не менее вполне призыв губернатора решили проигнорировать активисты скандально известной организации «Весна». Они заявили о желании провести митинг в поддержку задержанного больше двух недель назад журналиста «Медузы» Ивана Голунова именно во время праздника выпускников.

Смольный даже предложил «Весне» провести свой оппозиционный и очень запоздалый митинг в Удельном парке, чтобы не портить впечатления от «Алых парусов» участникам этого праздника. Однако руководство скандальной организации не согласилось с инициативой властей Петербурга.

Напомним, глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что праздник выпускников «Алые паруса» собрал более 1,4 миллиона зрителей. В 2019 году «Алые паруса» собрали примерно на 250 тысяч больше зрителей, чем годом ранее.