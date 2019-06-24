Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Челябинские депутаты приняли отставку Елистратова с поста главы города

130
0 Оставить комментарий

Челябинские депутаты приняли отставку Елистратова с поста главы города

Челябинск, 24 июня. Руководитель Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке по собственному желанию, заявление зарегистрировано в городской думе. Об этом сообщил в понедельник источник Федерального агентства новостей в городской администрации.

По имеющимся данным, депутаты Челябинской городской думы приняли отставку Елистратова с поста руководителя города, исполняющим обязанности назначена заместитель главы Наталья Котова.

«Заявление есть, но формально еще не уволен — депутаты сейчас рассмотрят заявление на заседании. Кто будет исполняющим обязанности — пока неясно», — уточнил ранее источник ФАН.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров