Челябинские депутаты приняли отставку Елистратова с поста главы города
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Челябинск, 24 июня. Руководитель Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке по собственному желанию, заявление зарегистрировано в городской думе. Об этом сообщил в понедельник источник Федерального агентства новостей в городской администрации.
По имеющимся данным, депутаты Челябинской городской думы приняли отставку Елистратова с поста руководителя города, исполняющим обязанности назначена заместитель главы Наталья Котова.
«Заявление есть, но формально еще не уволен — депутаты сейчас рассмотрят заявление на заседании. Кто будет исполняющим обязанности — пока неясно», — уточнил ранее источник ФАН.
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