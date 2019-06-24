Челябинские депутаты приняли отставку Елистратова с поста главы города

Челябинск, 24 июня. Руководитель Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке по собственному желанию, заявление зарегистрировано в городской думе. Об этом сообщил в понедельник источник Федерального агентства новостей в городской администрации.

По имеющимся данным, депутаты Челябинской городской думы приняли отставку Елистратова с поста руководителя города, исполняющим обязанности назначена заместитель главы Наталья Котова.