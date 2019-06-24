Более 1,4 млн человек посетили праздник «Алые паруса». События дня. ФАН-ТВ

ЦИК отказал кандидатам от партии Саакашвили Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатов от партии Саакашвили на выборы в Верховную раду. Как объяснили в ЦИК, в документах представителей «Движения новых сил» обнаружено множество нарушений. К примеру, говорится, что партия обсуждала участие в выборах 8 мая, а назначены они были лишь 21 числа. Все материалы Центризбирком отправил в полицию. Напомним, внеочередные парламентские выборы на Украине состоятся 21 июля. В этот день жители страны выберут 450 депутатов.

Нефтяные трубопроводы в САР выведены из строя Пять нефтяных трубопроводов в водах Сирии выведены из строя. Утечка «черного золота» произошла в районе Баньяса. Как выяснили специалисты, авария произошла из-за внешних повреждений. Сейчас предстоит выяснить, кто, когда и для чего вывел из строя нефтепровод. В республике сообщили, что в ближайшее время подачу нефти восстановят. Добавим, за время военного конфликта в Сирии подобная диверсия фиксируется впервые.

Россияне против четырехдневной рабочей недели Россияне против четырехдневной рабочей недели. Таковы данные опроса, который провели в ВЦИОМ. В нем приняли участие 1600 человек. В результате выяснилось, что в городах, где проживает от 100 до 500 тысяч человек, 52% жителей против сокращения. Также негативно к инициативе относятся жители более крупных городов. За нововведение высказались жители городов-миллионников. Как выяснилось, россиян волнует сокращение доходов. Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем россияне, возможно, перейдут на четырехдневную рабочую неделю. Это в том числе позволит повысить продуктивность работников.