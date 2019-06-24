Либералы готовы освободить всех российских преступников

Москва, 24 июня. Так называемая «либеральная общественность» на проводимых в Москве «акциях», проходящих под лозунгом поддержки всех «политзаключенных», по сути, предлагает освободить всех находящихся в спецзаведениях России преступников и обвиняемых в совершении тех или иных преступлений.

Активисты в открытую, не стесняясь камер, говорят, что выступают «против фальсификации обвинений». В переводе на понятный язык это звучит так: давайте освобождать всех тех, кто говорит, что он «не виновен», его «подставили», а уголовное дело «сфабриковали».

Представим на минутку, что же из всего этого получится: на свободу выйдут все те, кто заявит, что невиновен! А следствие, суд и другие институты, присущие нормальному государственному строю, получается, по логике либералов, никакой роли не играют. Главное, по их мнению, просто слова обвиняемых и осужденных.

Заявления «оппозиционеров», которые выступают против так называемой «фальсификации обвинений» в России, председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков считает странными.

«Тут требования, мягко говоря, странные, даже если взять дело Голунова. Ведь наша страна проводит борьбу с наркоугрозой. Нужно бороться с наркотрафиком и распространением наркотиков. Естественно, с соблюдением презумпции невиновности и законодательства России», — цитирует слова эксперта iReactor.

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Говоря же о проводимых в Москве весьма спорных «акциях» либералов, эксперт отмечает, что действительно, граждане имеют право публичным путем (во время демонстраций, пикетов, митингов) озвучивать свои взгляды на те или иные вещи. Но при этом не стоит забывать о правах других не ангажированных людей.

«С одной стороны, люди имеют право выражать свою позицию и проводить согласованные массовые мероприятия, демонстрации, митинги и пикеты. Но они не должны мешать другим людям, для них нужно подбирать подходящее время. Такие мероприятия должны носить спокойный характер и не провоцировать людей», — констатировал Антон Цветков.

С этим мнением соглашается политолог Сергей Простаков, от себя добавляя, что «либеральная общественность» не хочет замечать фактов того, что власть идет навстречу «оппозиции», прекратив дело Голунова и разрешая проводить в российской столице абсурдные акции.

«После прекращения дела Голунова и всех шагов навстречу оппозиции, сделанных властью, продолжение протестов выглядит элементарной спекуляцией на громкой теме и попыткой напомнить о своем существовании. Без этого вся бесполезность и никчемность оппозиционеров будет слишком заметна», — констатировал эксперт.

Ранее член верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич пояснил, почему очередная акция оппозиции в Москве закончилась откровенным провалом. По мнению сенатора, несмотря на все попытки организовывать такие «акции», продолжение «раскачки» темы перспектив не имеет, а те, кто это делает, теряют больше, чем приобретают».

Напомним, что мэрия Москвы согласовала на 23 июня проведение акции оппозиции «в поддержку» Ивана Голунова, однако после освобождения сотрудника интернет-издания организаторы «шествия» подкорректировали его формат, заявив, что теперь намерены отстаивать права так называемых «политзаключенных». Однако, как оказалось, организованный либералами митинг собрал откровенно сомнительный контингент: по сути, на него явились лишь фрики и прочие не совсем адекватные личности.