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«Известия» назвали три основных способа утечки данных россиян

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«Известия» назвали три основных способа утечки данных россиян

Москва, 24 июня. Утечка конфиденциальных данных на территории Российской Федерации в три раза чаще используется кибермошенниками по сравнению с общей картиной в мире. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на фирму InfoWatch.

Согласно информации издания, практически 50% утечек приходятся на кражу или утрату бумажных документов. Помимо этого, личные данные выходят наружу по причине действий сотрудников компаний и государственных учреждений. Сравнительно небольшая доля по сравнению с остальным видом приходится на кибермошенников.

Уточняется, что 23,7% утечек персональных данных привели к правонарушениям, которые повлекли за собой ущерб предприятиям и гражданам. По миру этот показатель составляет 8,5%.

Как отметил руководитель аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев, есть три ключевых вида подобного мошенничества. Злоумышленники получают кредиты по данным третьих лиц, осуществляют нелегальный доступ к услугам и продают информацию под заказ.

В начале июня СМИ сообщали, что персональные данные 900 тысяч граждан РФ, среди которых информация о клиентах «Альфа-банка», «ОТП Банка» и «ХКФ Банка» оказались в открытом доступе. Согласно информации «Ъ», утечки пришлись на конец прошлого месяца.

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Автор: Сергей Петров
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