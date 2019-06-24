Российские туристы рассказали, зачем они знакомятся со стюардессами

Москва, 24 июня. Большинство российских туристов, желающих поближе познакомиться со стюардессами и проводниками, хотят узнать тайны их профессий. Об этом пишет портал Ozon.travel.

Сервис опросил пользователей, прояснив, хотят ли они познакомиться или пообщаться с сотрудниками авиационных компаний непосредственно на борту, могли ли они это сделать и о чем бы они спросили у представительниц этих профессий.

Оказалось, что большинство респондентов — 83% — очень интересует, как устроена работа бортпроводников и они хотят пообщаться об этом детальнее. Однако в ходе полета сделать это почти невозможно, а других вариантов познакомиться с такими сотрудниками пассажиры не знают.

Отмечается, что 10% опрошенных сказали, что их больше интересуют подробности работы проводников в поездах. Только 7% респондентов, по данным ресурса, не испытывают интереса к сотрудникам этих профессий.

Так, 25% россиян сообщили, что у них была «душевная» беседа с проводником в поезде, а вот со стюардессами не получилось, поскольку последние сильно сфокусированы на работе.

Заработная плата бортпроводников интересует 29% опрошенных, 20% хотят знать, как себя вести в экстренных ситуациях.

Ранее стало известно, чем стюардессы обычно раздражают пассажиров.