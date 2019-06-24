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Эксперты составили антинаркотический рейтинг российских регионов

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Эксперты составили антинаркотический рейтинг российских регионов

Москва, 24 июня. Эксперты проекта «Трезвая Россия» составили антинаркотический рейтинг регионов Российской Федерации. С направленным в Кабмин РФ документом ознакомилась газета «Известия».

Согласно итогам проведенного исследования, самыми свободными от наркотиков регионами страны стали Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область, а также Чеченская Республика. В «подвале» списка оказались Московская и Челябинская области, а также Хакасия, пишет издание.

Отмечается, что рейтинг был сформирован на базе официальной статистики Росстата, министерства здравоохранения и министерства внутренних дел РФ. В частности, одним из параметров стало число умерших от отравления наркотическими и психотропными веществами, пишет «ФедералПресс».

Напомним, в марте стали известны регионы страны с самой высокой смертностью от ВИЧ. В начале перечня оказались Кемеровская, Иркутская и Свердловская области.

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Автор: Сергей Петров
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