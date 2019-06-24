Рейс из Новосибирска в Турцию задержан из-за неисправности самолета

Новосибирск, 24 июня. Пассажирский самолет Airbus-330 авиационного перевозчика «Айфлай» по причине неисправности не вылетел в запланированное время из Новосибирска в Турцию. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По словам спикера ведомства, рейс 8325 Новосибирск — Анталья был задержан на 8 часов.

«По плану вылет на 08.55 (04.55 по московскому времени), задержан до 17.30 (13.30 по московскому времени)», — уточнила Горбунова.

Отмечается, что причина задержки рейса — техническая неисправность лайнера. Известно, что на борту находились 324 пассажиров и 10 членов экипажа.

В настоящее время ожидается прибытие резервного борта.

По предварительным данным, неисправность была зафиксирована в ходе предполетного осмотра.

Напомним, 20 июня вылет рейса из Петербурга в Анталью задержался практически на 9 часов.