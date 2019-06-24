Сенатор Клинцевич объяснил провал фрик-митинга оппозиции в Москве

Москва, 24 июня. Член верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич пояснил, почему очередная акция оппозиции в Москве закончилась откровенным провалом.

Размышлениями на тему российский сенатор поделился в интервью iReactor, уточнив, что либеральная общественность таким образом снова и снова, правда, безуспешно, пытается «раскачать» ситуацию вокруг сотрудника «Медузы».

«Тема уже понятная, ее отработали, власть вменяемо показала, где ошибки, как будут исправлять, и кто виноват. Следствие идет. Справедливость восторжествовала, но они зачем-то продолжают свои акции», — рассказал Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, подобного рода акции так называемой оппозиции лишь доказывают, что они носят заказной характер и неминуемо будут обречены на провал.

«Очевидно, что оппозиция и либеральная часть, накрученная извне, пользуется случаем и пытается нагнетать обстановку. Сегодня у людей и так много трудностей, чтобы создавать проблемы себе и помогать непонятно кому», — добавил член верхней палаты российского парламента.

По мнению Франца Клинцевича, несмотря на все попытки организовывать такие «акции», продолжение «раскачки» темы перспектив не имеет, а те, кто это делает, теряют больше, чем приобретают».

Напомним, что мэрия российской столицы согласовала на 23 июня акцию, которая, как заявляли организаторы, направлена на «поддержку» задержанного в начале месяца сотрудника «Медузы» Голунова.

После освобождения сотрудника интернет-издания организаторы акции подкорректировали ее формат, однако «митинг» собрал откровенно сомнительный контингент: на него явились лишь фрики и прочие не совсем адекватные личности.