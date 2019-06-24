ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны

Москва, 24 июня. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отказаться от регулирования цен на билеты в плацкартных и общих вагонах по всем направлениям. Предлагается субсидировать только социально значимые направления.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо руководителя ФАС Игоря Артемьева вице-премьеру Максиму Акимову, в ФАС назвали систему регулировании цен на дешевые билеты неэффективной. Это связано с тем, что цены в регулируемом сегменте устанавливаются без учета спроса, поэтому он снижается. Проходится компенсировать разницу между «фактическими» и «экономически обоснованными» тарифами, сообщается в письме.

В ФАС предлагают выделять в качестве субсидий 8,5 млрд рублей ежегодно. Эти средства пойдут на поддержку социально значимых маршрутов, которые не будут привязаны к типам вагонов или поездов. Также предлагается обновить подвижной состав в low-cost сегменте, чтобы состояние обычных поездов и услуг в плацкартах «соответствовали ожиданиям пассажиров».

Ранее стало известно, что РЖД будет возвращать разницу в цене при обмене билетов на поезд. В настоящий момент билеты на поезда дальнего следования можно приобрести за 90 дней до поездки. Из-за того, что стоимость проезда за этого время может измениться, в России действует динамическая система ценообразования на такие билеты. В настоящий момент обмен осуществляется без возвращения разницы в цене, из-за этого пассажир теряет деньги. С этим связано изменение, которое внес Минтранс РФ.