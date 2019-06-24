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Самолет авиакомпании UTair экстренно приземлился в Самаре

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Самолет авиакомпании UTair экстренно приземлился в Самаре

Самара, 24 июня. Boeing 737-500 авиакомпании UTair, следовавший рейсом из Анапы в Уфу, сел в Самаре из-за технической неисправности.

Как сообщает пресс-служба международного аэропорта «Уфа» имени Мустая Карима, самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Анапы в Уфу, совершил незапланированную посадку в Самаре из-за технической неисправности.  

«Сегодня в 00:19 мск. самолет авиакомпании UTair рейса UT-391 приземлился в Самаре в связи с технической неисправностью воздушного судна. Посадка была совершена благополучно, на борту в этот момент находилось 99 пассажиров. На данный момент пассажиры ожидают резервное воздушное судно», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Из-за внеплановой посадки задержан рейс из Уфы в Анапу UT-392. Самолет должен был вылететь в 06.50 по местному времени, по информации на табло он перенесен на 08.15. На отложенный рейс зарегистрированы 83 пассажира. Все требования Федеральных авиационных правил, касающиеся задержки рейса, выполняются в полном объеме, отметили в пресс-службе аэропорта «Уфа».

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Автор: Виталий Рыжков
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