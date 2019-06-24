Россияне раскритиковали Роберта Де Ниро, снявшегося в антироссийском ролике

Москва, 24 июня. Россияне выступили с критикой знаменитого американского актера Роберта Де Ниро, который в числе прочих снялся в антироссийском ролике.

Напомним, что на днях видео, в котором президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа обвиняют в «сговоре» с Российской Федерацией, опубликовал портал Now This.

Де Ниро заявляет, что три года назад Москва якобы «атаковала демократию» Вашингтона. Другие же знаменитые американцы, снявшиеся в ролике, утверждают, что Россия развернула «тайную операцию», чтобы «помочь Трампу стать президентом».

Граждане России с иронией отреагировали на очередной факт западной истерии, которая касается недоказанного якобы «вмешательства» нашей страны в дела Соединенных Штатов.

«Хороший был актер. Был», — написал Сергей Уваров.

«Он уже не первый раз порет эту чушь. Вот так любимые актеры теряют авторитет», — отреагировал Alex Ivanov.

«Этот ролик просто заказ, актеры получили прибыль», — считает Elena Semenets.

«Кто сейчас за счет России только не пиарится. На свое то мозгов уже не хватает», — отметила Lana Claassen.

«Третья древнейшая профессия. Да еще и старость подкатила», — написала Кира Мартынова.

«Это он мстит России за то, что у него бывшая жена-россиянка оттяпала часть имущества при разводе. Сплошная русофобия», — предположила Галина Семидоцкая.

«О, кто только не зарабатывает на антироссийской пропаганде! Только ленивый!» — констатировала Ольга Толпеева.

«Началась новая президентская предвыборная компания, псевдодемократы хотят реванша», — резюмировал Олег Прохоренко.

Напомним, расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы «вмешательстве» РФ в американские выборы продолжалось больше двух лет, однако за этот срок не удалось найти ни одного доказательства «связи» между Трампом и Москвой.

Власти России неоднократно отвергали все обвинения в «российском вмешательстве» в американские выборы. Как заявили в Кремле, в докладе Мюллера так и не представлено аргументированных доказательств, сообщает «Газета.ru».