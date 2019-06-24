Россияне раскритиковали Роберта Де Ниро, снявшегося в антироссийском ролике
Москва, 24 июня. Россияне выступили с критикой знаменитого американского актера Роберта Де Ниро, который в числе прочих снялся в антироссийском ролике.
Напомним, что на днях видео, в котором президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа обвиняют в «сговоре» с Российской Федерацией, опубликовал портал Now This.
Де Ниро заявляет, что три года назад Москва якобы «атаковала демократию» Вашингтона. Другие же знаменитые американцы, снявшиеся в ролике, утверждают, что Россия развернула «тайную операцию», чтобы «помочь Трампу стать президентом».
Exclusive: @robreiner, @SophiaBush, @StephenKing, @jvn, and more are cutting through the Trump administration’s lies about the Mueller report pic.twitter.com/HaQRWj7KNK— NowThis (@nowthisnews) June 21, 2019
Граждане России с иронией отреагировали на очередной факт западной истерии, которая касается недоказанного якобы «вмешательства» нашей страны в дела Соединенных Штатов.
«Хороший был актер. Был», — написал Сергей Уваров.
«Он уже не первый раз порет эту чушь. Вот так любимые актеры теряют авторитет», — отреагировал Alex Ivanov.
«Этот ролик просто заказ, актеры получили прибыль», — считает Elena Semenets.
«Кто сейчас за счет России только не пиарится. На свое то мозгов уже не хватает», — отметила Lana Claassen.
«Третья древнейшая профессия. Да еще и старость подкатила», — написала Кира Мартынова.
«Это он мстит России за то, что у него бывшая жена-россиянка оттяпала часть имущества при разводе. Сплошная русофобия», — предположила Галина Семидоцкая.
«О, кто только не зарабатывает на антироссийской пропаганде! Только ленивый!» — констатировала Ольга Толпеева.
«Началась новая президентская предвыборная компания, псевдодемократы хотят реванша», — резюмировал Олег Прохоренко.
Напомним, расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы «вмешательстве» РФ в американские выборы продолжалось больше двух лет, однако за этот срок не удалось найти ни одного доказательства «связи» между Трампом и Москвой.
Власти России неоднократно отвергали все обвинения в «российском вмешательстве» в американские выборы. Как заявили в Кремле, в докладе Мюллера так и не представлено аргументированных доказательств, сообщает «Газета.ru».