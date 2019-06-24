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Полиция освободила участников несанкционированной акции движения «Весна» в Петербурге

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Полиция освободила участников несанкционированной акции движения «Весна» в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июня. Ряд участников несанкционированной акции «против полицейского произвола» были задержаны в Петербурге.

Стражи порядка предупреждали участников движения «Весна» о незаконности проводимого мероприятия, однако активисты игнорировали требования полицейских. Часть агрессивно настроенных активистов была задержана. Позже они были отпущены из полиции.

Напомним, что в Петербурге прошла акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, а также так называемых «политических заключенных». Власти города не согласовали мероприятие. На несанкционированную акцию пришли несколько человек. Они держали в руках плакаты с изображением фигурантов резонансных уголовных дел. Участники движения «Весна» находились у станции метро «Гостиный двор».

Полиция освободила участников несанкционированной акции движения «Весна» в Петербурге

Ранее градоначальник Петербурга Александр Беглов обратился к политическим партиям и общественным организациям с просьбой воздержаться от проведения публичных акций и митингов в день проведения праздника для выпускников «Алые паруса». По его словам, люди, организовывающие подобные митинги, должны с уважением отнестись к выпускникам, для которых «Алые паруса» — большой праздник.

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Автор: Сергей Петров
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