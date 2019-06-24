Названы пляжные курорты с наиболее доступными ценами

Москва, 24 июня. Эксперты Aviasales составили список морских курортов, где можно отдохнуть менее чем за 50 тысяч рублей на двоих.

Специалисты туристического поисковика составили список наиболее доступных приморских курортов, проанализировав стоимость перелета туда-обратно и недельного проживания в трехзвездночном отеле в ценах лета текущего года.

Так, минимальный отдых в Крыму на таких условиях обойдется в 52 356 рублей. Бюджет подобного тура в Турцию составит около 32 тысяч рублей, причем большая часть суммы — 22382 рубля — это стоимость перелета.

У тех, кто надумал провести отпуск в Грузии, еще есть время до 8 июля, когда Россия закроет авиасообщение с этой страной. Так, отдых в Батуми обойдется примерно в 37 тысяч рублей, из этой суммы примерно 30,2 тыс. руб. уйдет на авиаперелет.

Отпуск в Бургасе обойдется как минимум в 41 тысячу рублей на двоих. Из этой суммы 26,5 тыс. руб. придется потратить на билеты и около 14,5 тысяч — на проживание в отеле.

Немногим дороже выйдет провести неделю в Салониках. Недельный отпуск на две персоны обойдется примерно в 45 тысяч рублей, 25 из которых занимает стоимость билетов на самолет.

Отдых в безвизовой Черногории будет стоить немногим более 45 тысяч. Существенную часть этой суммы — около 30 тысяч — занимает стоимость перелета.

Завершает рейтинг бюджетных курортов казахстанский Актау. Поездка на двоих в соседнюю республику обойдется в 50267 рублей, из них 38564 рубля — цена авиабилетов и 11 703 рубля — стоимость проживания в отеле.