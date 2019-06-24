Airbus A320 экстренно сел в Канаде на одном работающем двигателе

Ванкувер, 24 июня. Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку в Ванкувере из-за проблем с двигателем.

Как сообщает телеканал CTV, пассажирский авиалайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Ванкувера (провинция Британская Колумбия) с одним работающим двигателем.

Самолет Airbus A320 совершал рейс в Анкоридж, когда у него отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, пилотам удалось совершить удачную посадку, никто из находившихся на борту 112 пассажиров не пострадал.

Сообщение телеканала подтвердили в авиакомпании, рассказав, что самолет вернулся в Ванкувер на одном работающем двигателе.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Канаде уснувшую пассажирку самолета авиакомпании Air Canada «забыли» в салоне после приземления, женщина смогла выбраться оттуда лишь по счастливой случайности поздно ночью.