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Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты для сопровождения пассажирского самолета

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Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты для сопровождения пассажирского самолета

Братислава, 24 июня. Два истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Словакии были подняты в воздух для сопровождения лайнера Airbus A320.

Как сообщает ТАСС, военные самолеты по тревоге вылетели с авиабазы «Слиач» после того, как пассажирское воздушное судно, следовавшее из Милана в Харьков, итальянского лоукостера Ernest перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.

Впрочем, тревога оказалось ложной – через непродолжительное время связь с Airbus A320 была полностью восстановлена, и пассажирский лайнер продолжил выполнение рейса без сопровождения, сообщает «Газета.ru».

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Автор: Константин Терехов
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