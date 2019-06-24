Ученые из России разработали собственную вакцину от полиомиелита

Москва, 24 июня. В России проводят клинические испытания разработанной отечественными учеными вакцины от полиомиелита, которую пока приходится закупать за рубежом.

С заявлением на тему выступила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в интервью РИА Новости.

«Преимущественное наполнение национального календаря обеспечивается за счет российских вакцин. У нас практически все вакцины — отечественные, за исключением инактивированной вакцины против полиомиелита», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Впрочем, по словам главного санитарного врача России, в скором времени ситуация исправится: отечественные ученые разработали собственную вакцину, которая проходит клинические испытания.

Кроме прочего Анна Попова напомнила, что сейчас перед отечественными учеными также стоит задача создавать вакцины, которые могут защищать человека сразу против нескольких инфекций.

«У нас есть большой исторический опыт создания подобных вакцин – есть вакцина против дифтерии, коклюша и столбняка, в России она используется уже очень давно и дает прекрасный результат», — пояснила руководитель федерального надзорного ведомства.

Как напоминает «Газета.ru», в середине мая стало известно, что специалисты Института молекулярной биологии им. Энгельгардта создали ДНК-конструкцию для новой вакцины против бешенства на основе наиболее встречаемых в России штаммов.

По словам экспертов, метод позволяет кодировать молекулы для защиты от заболевания. Как заявила один из авторов разработки Елизавета Стародубова, ДНК-конструкция необходима для получения ДНК-вакцин. По ее словам, такое направление в вакцинологии является сравнительно новым.