Армия РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Москва, 24 июня. Минобороны РФ приняло решение о принятии на вооружение зенитно-ракетного комплекса «Сосна».

ЗРК «Стрела-10МЛ» (в экспортном исполнении — «Сосна») ближнего радиуса действия был впервые представлен на форуме «Армия-2018», после чего проходили испытания комплекса, которые закончились недавно. Об утвердительном решении Минобороны РФ по принятию на вооружение «Сосны» сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы», являющегося подразделением Ростеха.

«В мае 2019 года положительно завершены межвидовые испытания ЗРК «Сосна». Министерством обороны Российской Федерации принято решение о постановке комплекса на вооружение. Поставка машин запланирована на 2022 год», — рассказали в холдинге.

Отмечается, что преимуществами ЗРК «Сосна» являются высокая эффективность и точность поражения воздушных целей, высокая живучесть в боевых условиях, а также полная автоматизация процесса боевой работы. Кроме того, новейший комплекс обладает рекордной дальностью поражения среди отечественных и зарубежных аналогов с лазерной системой наведения.

Ожидается, что на форуме «Армия-2019» будет представлен усовершенствованный вариант ЗРК «Сосна».

Ранее телеканал «360» опубликовал видео с обновленным ЗРК «Сосна».