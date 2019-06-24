ЦИК Украины направил материалы на партию Саакашвили в полицию

Киев, 24 июня. Центризбирком Украины отказал кандидатам от партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» в регистрации на выборах в Верховную раду и направил материалы в полицию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ведомства, члены украинского ЦИК обнаружили нарушения при выдвижении желающих стать народными избранниками.

«ЦИК отказал в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили», — говорится в официальном заявлении комиссии.

В Центризбиркоме пояснили, что ввиду того, что внеочередные выборы в украинский парламент были назначены указом президента 21 мая, то, соответственно, партия экс-губернатора Одесской области не могла обсуждать участие в них на заседании совета 8 мая, как говорится в поданных документах.

Таким образом, сочли в Центральной избирательной комиссии Украины, выдвижение кандидатов на выборы в парламент, которое состоялось 10 июня на съезде партии, прошло в нарушение партийного регламента.

«ЦИК направил в национальную полицию копию своего постановления, а также копии протоколов заседания совета партии для осуществления проверки и в случае необходимости принятия предусмотренных законодательством мер реагирования», — отмечено в официальном сообщении.

Как напоминает «Газета.ru», внеочередные парламентские выборы на Украине намечены на 21 июля. В этот день гражданам страны избрать 450 депутатов – по половине по партийным спискам и в одномандатных округах.