США заявили об увеличении Россией платы за полеты на «Союзе»

Вашингтон, 24 июня. Счетная палата США сообщила, что Россия увеличила размер платы за полеты на «Союзе» на МКС для американских астронавтов.

Счетная палата Соединенных Штатов обнародовала отчет по программе коммерческих пилотируемых полетов NASA. Согласно документу, стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов США возросла.

Ранее стало известно, что бюджет NASA на 2020 год содержит упоминание о возможности приобретения двух мест на «Союзах» для доставки американских астронавтов на МКС осенью 2019-го и весной 2020 года. Данный шаг объясняется тем, что в ходе испытания американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании Space X и Starliner компании Boeing могут возникнуть проблемы, которые приведут к срыву миссии США на Международной космической станции. В марте нынешнего года, сообщает телеканал «360», гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о готовности «подстраховать» американских партнеров.

«В 2015 году NASA заплатило около 82 млн долларов за одно место на «Союзе» в рамках контракта с «Роскосмосом». Представители программы (коммерческих пилотируемых полетов NASA — прим. ФАН) заявили, что не могут публично раскрыть цену, которую NASA заплатило за два дополнительных места, но отметили, что стоимость за каждое из них была на 5% выше, чем в прошлой версии контракта», — говорится в отчете счетной палаты США.

Американские астронавты попадают на МКС исключительно с помощью российских кораблей «Союз» с 2011 года, когда США вывели из эксплуатации многоразовую пилотируемую систему Space Shuttle. Разработка новых кораблей Crew Dragon и Starliner все еще продолжается, первый из них совершил беспилотный испытательный полет на МКС в марте нынешнего года.

Как пишет «Газета.ру», Crew Dragon отправится в космос с экипажем не позднее мая 2020 года.