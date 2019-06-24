Названа причина смерти актера Харитонова

Москва, 24 июня. Актер Андрей Харитонов умер от рака желудка. Об этом сообщает «Пятый канал».

Последние несколько лет актер боролся с этим онкологическим заболеванием. Ему было сделано шесть операций, однако болезнь так и не отступила.

О смерти Харитонова сообщила его супруга Ольга Смирягина, также смерть подтвердил режиссер Виталий Манский. Актера похоронят в Киеве. Ему было 59 лет.

Андрей Харитонов родился в 1959 году в Киеве. В 1980 году дебютировал в фильме режиссера Николая Мащенко «Овод» в роли Артура Бертона. В кино он сыграл более 30 ролей. Среди фильмов, в которых снялся актер: «Человек-невидимка», «Тайна Черных дроздов», «Вольный ветер», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

С 1980 по 1983 год Харитонов был актером Киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко, с 1984 по 1990 служил в Малом театре в Москве. В 1991 году он дебютировал как режиссер, сняв фильм «Жажда страсти», по собственному сценарию. Картина получила приз фестиваля «Кинотавр».

В 90-е годы Харитонов был тесно связан с телевидением. Он снимал программы «Фабрика грез» и «Фильмы нашей памяти». В 2007 год вел программу «Вспышка», которая выходила на канале «Культура».

Ранее в Монголии скончался российский актер Алексей Булдаков. Он умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Булдаков сыграл более 150 ролей в фильмах. Российскому зрителю он был наиболее известен в роли генерала Иволгина в фильмах «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки».