Москва, 24 июня. Национальное управление США по исследованию космического пространства (NASA) подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса.

На прошлой неделе марсоход Curiosity в ходе измерений состава атмосферы на Марсе обнаружил необычно высокое содержание метана, после чего получил инструкции продолжать исследование в данном направлении. Как утверждают специалисты, данное открытие может свидетельствовать о существовании на планете микроорганизмов.

«Марсоход NASA Curiosity сделал удивительное открытие: самое большое количество метана за время измерений во время этой миссии, — около 21 миллиардных долей. Одна миллиардная доля означает, что если взять объем воздуха на Марсе, одну миллиардную часть объема воздуха составит метан», — сообщается на сайте NASA.

Как пишет «Газета.ру», источником метана может быть как жизнедеятельность микроорганизмов, так и взаимодействие между камнями и водой. В NASA подчеркивают, что марсоход не оснащен оборудованием, необходимым для установления источника метана, поэтому нельзя утверждать, имеет ли он биологическое или геологическое происхождение, а также насколько давно попал в атмосферу.

Сообщается, что Curiosity уже не в первый раз обнаруживает метан на Марсе. Ранее уровень газа поднимался и падал в зависимости от сезона. Также фиксировались внезапные повышения его концентрации, но информации по этому поводу по-прежнему ничтожно мало.

Первые данные об обнаружении метана были обнародованы в 2014 году. Исследования, проводившиеся с тех пор, позволили выявить закономерность, согласно которой уровень газа в атмосфере Красной планеты увеличивается во время теплого летнего периода и снижается зимой.

Напомним, миссия Curiosity на Марсе началась в 2012 году. Основной задачей марсохода является поиск следов воды, изучение атмосферы и климата планеты, проведение геологических исследований.

Ранее телеканал «360» рассказал об обнаружении на Марсе эмблемы из фильма «Звездный путь».