Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

МВД по Чечне установило личность напавшего на правоохранителей преступника

112
0 Оставить комментарий

МВД по Чечне установило личность напавшего на правоохранителей преступника

Грозный, 24 июня. Установлена личность злоумышленника, который напал на правоохранителей в центре Грозного. Об этом сообщает МВД по Чечне.

«Это житель Чеченской республики 1997 года рождения», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел на улице Асланбека Шарипова. Сотрудник ГИБДД остановил иномарку для проверки документов. Водитель нанес ножевые ранения сотруднику ГИБДД.

Как сообщает РИА Новости, мимо проходил сотрудник Росгвардии, который среагировал на ситуацию. Он ликвидировал злоумышленника, но был ранен преступником.

Стражи порядка госпитализированы. Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести.

infox - new
Автор: Борис Николаев
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров