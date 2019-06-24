МВД по Чечне установило личность напавшего на правоохранителей преступника

Грозный, 24 июня. Установлена личность злоумышленника, который напал на правоохранителей в центре Грозного. Об этом сообщает МВД по Чечне.

«Это житель Чеченской республики 1997 года рождения», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел на улице Асланбека Шарипова. Сотрудник ГИБДД остановил иномарку для проверки документов. Водитель нанес ножевые ранения сотруднику ГИБДД.

Как сообщает РИА Новости, мимо проходил сотрудник Росгвардии, который среагировал на ситуацию. Он ликвидировал злоумышленника, но был ранен преступником.

Стражи порядка госпитализированы. Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести.