Экс-советник президента Грузии заявил, что туристы из РФ не должны подвергаться агрессии

Тбилиси, 24 июня. Экс-советник президента Грузии Георгия Маргвенашвили Каха Кожоридзе призвал не переносить агрессию на российских туристов.

С таким заявлением Кожоридзе выступил в воскресенье на многотысячном митинге у здания парламента в Тбилиси.

«Агрессия ни в коем случае не должна переходить на конкретных рядовых граждан, в том числе, на российских туристов, которые находятся в Грузии. Это мы должны сделать не потому, что нашей экономике нужны их деньги, а в первую очередь потому, что нашей чести, истории, культуре нужны достойные примеры поведения», — обратился к собравшимся Кожоридзе.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, только в мае нынешнего года граждане России совершили более 172 тысяч визитов в республику, что более чем на 53 процента выше показателей мая 2018 года.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиаперевозчикам запрещается с 8 июля перевозить граждан с территории России на территорию Грузии. Днем позже Минтранс РФ объявил о приостановке с 8 июля полетов грузинских авиакомпаний на территорию России.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались протестные акции, в результате которых пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Поводом для беспорядков стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы пытались захватить здание парламента. Они облили водой председателя Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова и пытались отобрать у него документы.

Затем протестующие собрались в центре города с антироссийскими лозунгами, требуя, помимо прочего, отправить в отставку главу Грузии МВД Георгия Гахария и спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Позже Кобахидхзе ушел в отставку.

Эксперты считают, что массовые беспорядки в Грузии могли инициировать Соединенные Штаты. В стране работает фонд «Свободная Россия», который ведет антироссийскую деятельность и финансируется США. Также в Грузии активно действует Агентство США по международному развитию.