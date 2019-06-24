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«Известия» сообщили об увеличении числа абитуриентов к 2024 году

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СМИ сообщили об увеличении числа абитуриентов к 2024 году

Москва, 24 июня. В российских вузах к 2024 году увеличится число абитуриентов, но уменьшится число бюджетных мест, в сравнении с 2019 годом, пишут «Известия».

По прогнозу правительства РФ, который был представлен Федеральному собранию в докладе о политике в сфере образования, число абитуриентов станет больше на 15%, а бюджетные места сократятся на 17%.

Отмечается, что в 2017 году количество бюджетных мест для абитуриентов составляло 575,7 тысячи, затем оно выросло до 597,6 тысяч, а к 2020 году прогнозируется снижение до 518,4 тысячи. Кроме того, эксперты предполагают, что в 2020 году снижение количества бюджетных мест составит 2%, затем на 4% ежегодно — до 432,4 тысячи бюджетных мест в 2024 году.

Количество иностранных абитуриентов и выпускников школ в 2019 году будет равняться 713,8 тысячи человек, а в 2024 — 823, 8 тысяч.

«Конкурс на бюджет в среднем составит 1,9 человека [в 2024 году] на место вместо нынешних 1,4», — говорится в сообщении.

Увеличение количества поступающих связано с целевым ростом числа иностранных абитуриентов. Их количество увеличится до 425 тысяч человек, что предусмотрено нацпроектом «Образование».

Ряд вузов в беседе с журналистами «Известий» не подтвердили грядущее сокращение бюджетных мест. Так, в СПбГУ в 2019 году будут обучаться на бюджетной основе 2009 студентов, в 2018 году их количество составляло 1972 человек.

Ранее стало известно, что более 40% молодых специалистов находят работу через друзей или знакомых. Об этом свидетельствует исследование НИУ ВШЭ.

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Автор: Борис Николаев
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