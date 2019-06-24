Стало известно имя нового командира МКС

Москва, 24 июня. Командование Международной космической станцией перешло командиру 60-й экспедиции россиянину Алексею Овчинину, сообщает NASA.

В воскресенье командир 59-й экспедиции на МКС россиянин Олег Кононенко передал командование станцией другому россиянину, Алексею Овчинину, который прибыл в составе 60-й экспедиции.

Возвращение на Землю Кононенко, а также его коллег канадца Давида Сен-Жака и американки Энн Макклейн, проработавших в космосе 204 дня, запланировано на 25 июня. Как сообщают в российском центре управления полетами, расстыковка пилотируемого корабля «Союз МС-11» от МКС должна произойти в 02.24 мск. во вторник, а приземление планируется осуществить в 05.48.

В составе экспедиции на Международной космической станции останутся ее командир Овчинин, а также американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. Через месяц к ним должны присоединиться россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган — они прилетят на «Союзе МС-13».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что запуски американских беспилотных кораблей Starliner к МКС перенесены на месяц, с 17 августа на 17 сентября.