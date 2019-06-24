Пушков ответил Сааквашвили, пригласившему украинцев в Грузию

Москва, 24 июня. Российский сенатор Алексей Пушков оценил высказывание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, призвавшего украинцев проводить отпуск в Грузии, вместо россиян.

Пушков отметил, что украинцы не смогут заменить российских туристов, поскольку из-за государственного переворота на Украине у многих жителей этой страны нет средств, чтобы выехать за границу.

«Немногие в нынешней Украине могут позволить себе выехать на отдых даже в Грузию», — написал Пушков в Twitter.

Напомним, что 20 июня в Тбилиси начались протестные акции, в результате которых пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Поводом для беспорядков стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы пытались захватить здание парламента. Они облили водой председателя Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова и пытались отобрать у него документы.

Позже протестующие собрались в центре города с антироссийскими лозунгами. Они потребовали отправить в отставку главу МВД Георгия Гахария и спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Позже Кобахидхзе ушел в отставку, сообщают «Известия».

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, который запретил российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять полеты в Грузию. Также в тексте указа рекомендуется турагентствам и туроператорам воздержаться от реализации поездок в Грузию, сообщает «Газета.ru».

МИД РФ также рекомендовало не совершать поездки в Грузию из-за происходящих в стране событий. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что указ президента РФ «ставит задачу защитить российских граждан от насильственных действий на территории Грузии».

Эксперты считают, что массовые беспорядки в Грузии могли устроить Штаты. В стране работает фонд «Свободная Россия», который ведет антироссийскую деятельность и финансируется США. Также в Грузии находится Агентство США по международному развитию.